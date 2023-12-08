Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Повелитель ветра

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Май, декабрь / May December

Убийцы цветочной луны / Killers of the Flower Moon

Пастырь / The Shepherd

Гномы. Новогодний беспредел / There’s Something in the Barn

Дочь болотного царя / The Marsh King’s Daughter

Как обычно в конце недели мы подготовили для вас подборку фильмов, которые уже можно найти с хорошей картинкой и озвучкой.: биография, приключения7,3Игорь ВолошинФёдор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев и другие.Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, покоритель земных полюсов гор и океанов, отправляется в самое опасное путешествие. Ему предстоит обогнуть планету на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но все опасности предвидеть невозможно. Федор сразится один на один с ураганом без связи, сна, и почти без воздуха.драма7,1Тодд ХэйнсНатали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон, Пайпер Курда, Кори Майкл Смит и другиеПопулярная актриса Элизабет Берри берется за роль женщину по имени Грейси. Более 20 лет назад та закрутила роман с семиклассником и попала на первые полосы главных газет и журналов страны, а сейчас пара вполне счастливо живет обычной семейной жизнью.драма, криминал, исторический: 8.0Мартин СкорсезеЛеонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Танту Кардинал и другие.После Первой мировой повар Эрнест Беркхарт, отслуживший во Франции, приезжает в Оклахому, где находится крупная резервация индейцев племени осейдж, внезапно разбогатевших из-за обнаруженной на их земле нефти. Там живет его дядя Уильям Хейл по прозвищу Король — друг индейцев и влиятельный человек. Он убеждает племянника жениться на Молли Кайл, молодой женщине из зажиточной индейской семьи. Идея состоит в том, чтобы право на земли перешли Эрнесту, но для этого должно умереть все семейство Кайл.триллер, короткометражка: 6,1: Иэн СофтлиДжон Траволта, Стивен Макинтош, Бен Рэдклифф, Millie Kent, Асан Н’Джи и другие.По одноименному рассказу Фредерика Форсайта. В канун Рождества пилот истребителя, направляясь домой, теряется в полете над водой и надеется на чудо, чтобы благополучно приземлиться.комедия, фэнтези, ужасы5,7Амрита Ачария, Таунс Баннер, Александр Карлсен Эль Юнусси, Калле Хеллеван-Ларсен и другие.В канун Нового года, принято веселиться, взрывать хлопушки, пить шампанское и записывать тиктоки. Но не все знают, что гномы не любят хлопушки и тиктоки. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А тому, кто нарушит их покой не позавидуешь. Полчищ паленьких сквернословящих существ не избежать.триллер: 5,9Ник БергерДейзи Ридли, Бен Мендельсон, Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус и другие.10-летняя Хелена жила с родителями в лесном домике. Девочка в папе души не чаяла, а он учил ее понимать природу, читать следы и охотиться, вот только мама была постоянно чем-то недовольна. Однажды, когда отец ненадолго отлучился, и к их жилищу выехал заблудившийся турист, мама внезапно схватила дочку и сбежала. Так девочка узнала, что ее драгоценный папаша — опасный преступник по кличке Болотный Царь, некогда похитивший женщину и увезший ее в лес. Спустя 20 лет Хелена выросла и завела семью, она продолжала хранить в тайне свое происхождение, до тех пор пока папаша не вышел на волю.