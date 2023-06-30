Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Гнев Бекки / The Wrath of Becky

Машина /The Machine

Ты ранил мои чувства / You Hurt My Feelings

SuperАлиби 2 / Alibi.com 2

Мэгги Мур[ы] / Maggie Moore[s]

Иллюзия побега / Superposition

6 новых фильмов для домашнего просмотра уже есть в сети. Запасаемся чем-нибудь вкусненьким или планируем просмотр на ближайшие выходные.: боевик, триллер;: 6,0;: Мэтт Энджел, Сьюзен Кут;: Лулу Уилсон, Шонн Уильям Скотт, Дениз Бюрс, Джилл Ларсон, Майкл Сироу и другие.Спустя два года после ужасных событий Бекки пытается наладить жизнь, но в ее дом вламываются злоумышленники и похищают любимую собачку. Теперь девушке вновь придётся применить к негодяям старые добрые методы защиты дорогих ей людей.: комедия, боевик;: 6,1;: Питер Атенсио;Берт Крайшер, Марк Хэмилл, Джимми Татро, Айва Бабич, Роберт Мазер и другие.Фильм основан на одноименном стендапе Берта Крайшера. В жизни Берта наступает черная полоса. Его и его отца похищают серьезные люди, которых он обидел 20 лет назад будучи абсолютно пьяным во время своего непродолжительного обучения в России.: комедия, драма;: 7,1;: Николь Холофсенер;: Джулия Луи-Дрейфус, Тобайас Мензис, Микаэла Уоткинс, Элизабет Марвел, Ариан Моайед и другие.Бэт случайно подслушала отзыв мужа на её последнюю книгу и понимает — её брак рушится. Борясь с неуверенностью в себе, предательством близкого человека и внутренней болью, она пытается найти покой и жить полной жизнью.: комедия;: 6,6;: Филипп Лашо;: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Тарек Будали, Жюльен Аррути, Натали Бай и другие.Ставшая возлюбленной Грега, Фло становится проблемой. Она изменила его до неузнаваемости и уговорила закрыть агентство по созданию алиби! Вопрос о знакомстве девушки с отцом-аферистом и матерью-актрисой, снится Грегу в кошмарах. Возможно ли, что успеху его SuperАлиби может помочь и здесь, в построении лживой истории о своих родителях? Ответы скрыты в продолжении!: комедия, триллер, криминал;: 6,0;: Джон Слеттери;: Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш и другие.Странные события творятся в маленьком городишке среди пустыни. Место в котором никогда ничего не происходит, начальник полиции пытается понять мотивы убийства двух женщин с одинаковым именем.: триллер, драма;: 6,1;: Каролина Лонгбю;: Мария Бах Хансен, Миккель Боэ Фёльсгор, Мило Ольсен и другие.Стине и Тейт вместе с ребенком решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес ради личного спокойствия и поиска творческих порывов. В совместном подкасте пара рассказывает о новой жизни вдали от людей. Однако все меняется, когда они встречают незнакомцев, как две капли воды похожих на них.