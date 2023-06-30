Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

6 новых фильмов для домашнего просмотра уже есть в сети. Запасаемся чем-нибудь вкусненьким или планируем просмотр на ближайшие выходные.
Гнев Бекки / The Wrath of Becky
Жанр: боевик, триллер;
Рейтинг IMDb: 6,0;
Режиссер: Мэтт Энджел, Сьюзен Кут;
В ролях: Лулу Уилсон, Шонн Уильям Скотт, Дениз Бюрс, Джилл Ларсон, Майкл Сироу и другие.
Спустя два года после ужасных событий Бекки пытается наладить жизнь, но в ее дом вламываются злоумышленники и похищают любимую собачку. Теперь девушке вновь придётся применить к негодяям старые добрые методы защиты дорогих ей людей.
Машина /The Machine
Жанр: комедия, боевик;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Питер Атенсио;
В ролях: Берт Крайшер, Марк Хэмилл, Джимми Татро, Айва Бабич, Роберт Мазер и другие.
Фильм основан на одноименном стендапе Берта Крайшера. В жизни Берта наступает черная полоса. Его и его отца похищают серьезные люди, которых он обидел 20 лет назад будучи абсолютно пьяным во время своего непродолжительного обучения в России.
Ты ранил мои чувства / You Hurt My Feelings
Жанр: комедия, драма;
Рейтинг IMDb: 7,1;
Режиссер: Николь Холофсенер;
В ролях: Джулия Луи-Дрейфус, Тобайас Мензис, Микаэла Уоткинс, Элизабет Марвел, Ариан Моайед и другие.
Бэт случайно подслушала отзыв мужа на её последнюю книгу и понимает — её брак рушится. Борясь с неуверенностью в себе, предательством близкого человека и внутренней болью, она пытается найти покой и жить полной жизнью.
SuperАлиби 2 / Alibi.com 2
Жанр: комедия;
Рейтинг IMDb: 6,6;
Режиссер: Филипп Лашо;
В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Тарек Будали, Жюльен Аррути, Натали Бай и другие.
Ставшая возлюбленной Грега, Фло становится проблемой. Она изменила его до неузнаваемости и уговорила закрыть агентство по созданию алиби! Вопрос о знакомстве девушки с отцом-аферистом и матерью-актрисой, снится Грегу в кошмарах. Возможно ли, что успеху его SuperАлиби может помочь и здесь, в построении лживой истории о своих родителях? Ответы скрыты в продолжении!
Мэгги Мур[ы] / Maggie Moore[s]
Жанр: комедия, триллер, криминал;
Рейтинг IMDb: 6,0;
Режиссер: Джон Слеттери;
В ролях: Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш и другие.
Странные события творятся в маленьком городишке среди пустыни. Место в котором никогда ничего не происходит, начальник полиции пытается понять мотивы убийства двух женщин с одинаковым именем.
Иллюзия побега / Superposition
Жанр: триллер, драма;
Рейтинг IMDb: 6,1;
Режиссер: Каролина Лонгбю;
В ролях: Мария Бах Хансен, Миккель Боэ Фёльсгор, Мило Ольсен и другие.
Стине и Тейт вместе с ребенком решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес ради личного спокойствия и поиска творческих порывов. В совместном подкасте пара рассказывает о новой жизни вдали от людей. Однако все меняется, когда они встречают незнакомцев, как две капли воды похожих на них.