Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Пришла долгожданная пятница. Это значит, что пора посмотреть, что-нибудь новенькое в кругу друзей или родственников. Как всегда, мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети в хорошем качестве.Приезжий детектив расследует в небольшом австралийском городке убийство 20-летней давности. Сблизившись с расколотой семьей жертвы, Тревис раскрывает множество тяжелых истин, подчеркивая сложность утраты и несправедливости, с которыми сталкиваются представители первых наций Австралии.На высоте весь исход полета зависит от точно выверенных действий пилота. Чтобы не допустить роковых ошибок и выполнить миссию, испытатели день за днем сражаются со смертью. Смогут ли они завершить задание и вернуться живыми домой к своим родным?Агент Крис Редфилд расследует вспышку зомби-вируса в Сан-Франциско, где причина заражения не может быть установлена. Единственное, что объединяет жертв, — это то, что все они недавно посетили остров Алькатрас. Следуя подсказке, Крис и его команда отправляются на остров, где их ждет новый кошмар.Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Та даёт ей ноги, но взамен забирает голос.Новичек-метеоролог Дэвид попадает на необитаемый остров в Баренцевом море, где хранится секрет смерти его отца. Странные огни, радиопомехи и тайник в пещере дают понять, что он не один на острове. Среди радиопомех он слышит таинственный женский голос, Дэвиду кажется, что разгадка близка, но остров хранит куда более страшные тайны.Фильм рассказывает историю трех людей, которые случайно встречаются и расследуют коварный заговор городских властей. Все начинается со странных происшествий, которые происходят в округе. Люди исчезают, появляются таинственные сигналы на радио, и кажется, что в городе происходит что-то зловещее.