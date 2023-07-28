Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Артем
3G0wrG5qz08SAis1vPQTb233uC3.jpg

Пришла долгожданная пятница. Это значит, что пора посмотреть, что-нибудь новенькое в кругу друзей или родственников. Как всегда, мы собрали 6 новых фильмов, которые можно найти в сети в хорошем качестве. 

1.png

Приезжий детектив расследует в небольшом австралийском городке убийство 20-летней давности. Сблизившись с расколотой семьей жертвы, Тревис раскрывает множество тяжелых истин, подчеркивая сложность утраты и несправедливости, с которыми сталкиваются представители первых наций Австралии.





2.png

На высоте весь исход полета зависит от точно выверенных действий пилота. Чтобы не допустить роковых ошибок и выполнить миссию, испытатели день за днем сражаются со смертью. Смогут ли они завершить задание и вернуться живыми домой к своим родным?





3.png

Агент Крис Редфилд расследует вспышку зомби-вируса в Сан-Франциско, где причина заражения не может быть установлена. Единственное, что объединяет жертв, — это то, что все они недавно посетили остров Алькатрас. Следуя подсказке, Крис и его команда отправляются на остров, где их ждет новый кошмар.





4.png

Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Та даёт ей ноги, но взамен забирает голос.





5.png

Новичек-метеоролог Дэвид попадает на необитаемый остров в Баренцевом море, где хранится секрет смерти его отца. Странные огни, радиопомехи и тайник в пещере дают понять, что он не один на острове. Среди радиопомех он слышит таинственный женский голос, Дэвиду кажется, что разгадка близка, но остров хранит куда более страшные тайны.





6.png

Фильм рассказывает историю трех людей, которые случайно встречаются и расследуют коварный заговор городских властей. Все начинается со странных происшествий, которые происходят в округе. Люди исчезают, появляются таинственные сигналы на радио, и кажется, что в городе происходит что-то зловещее.

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Комедия «Плюшевый пузырь» с Заком Галифианакисом стала доступна подписчкам Apple TV+
На Apple TV+ покажут смешной мульт о странных людях. В нем каждый найдет себя
«Оппенгеймер» оказалось невозможно показать без древнего КПК

Рекомендации

Рекомендации

Обзор «Все страхи Бо»: что это было?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4732
Carter_Mayers
Какие-то фильмы в этом году не крутые, смотреть можно лишь с десяток-полтора. Прям приходится тщательно и избирательно всё это дело фильтровать. Без Netflix уже конечно включаешь ТВ без особой радости. Пираты конечно не панацея, качественными их сервис с трудом назвать можно. Resident Evil конечно надо глянуть, все предыдущие части нормально так, понравились
Сегодня в 13:24
#
tellurian
+4893
tellurian Carter_Mayers
Дальше будет ещё хуже. Из-за забастовки.
час назад в 15:18
#
+579
pincher
Ну как всегда приложение вылетает при попытке просмотра роликов 😡
Сегодня в 13:25
#
banditos
+127
banditos pincher
Через обновление или два;)
2 часа назад в 14:34
#