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Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве
Артем Фунтиков —
Близится вечер пятницы и мы собрали 7 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Среди них вы найдете как известные блокбастеры, которые миновали отечественный прокат, так и неизвестные, но не менее интересные фильмы.
Венди — подросток, жаждущий приключений, ведь она — хранитель тайных врат в затерянный мир. Однажды малютка-динозавр решает остаться в нашем времени, и как полагается за ним охоту злодеи. Только Венди сможет вернуть домой питомца юрского периода.
Руслан — симпатичный парень из небольшого городка. Вместе с друзьями он катается по тусовкам, знакомится с девушками, живет своей обычной жизнью. Но однажды он делает шаг в неизвестность, решившись отказаться от рациональности и принимает сторону веры. Примут ли его друзья, соседи и семья, узнав, о таких переменах?
1955 год, небольшой вымышленный городок, расположенный возле кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Ежегодно в этом месте собираются юные астрономы. Очередной слёт резко прерывается событиями, способными изменить мир.
Тысячи лет назад на планету Звероботов напал галактический завоеватель Юникрон. Титан уничтожил родной дом трансформеров. Им удалось сбежать и унести с собой могущественный артефакт для путешествий по вселенной. В 1994 году реликвию на Земле обнаруживают люди. Чтобы улететь с планеты Автоботы объединяются с землянами.
Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Все они хотят взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег. В команду вливаются два новичка, Никита и Максим. Ледяные волны, тяжелая работа и шторм, заставляют отложить в сторону планы блогеров.
Блонди и Мирко живут вместе, слушают одну музыку, смотрят одни и те же фильмы, развлекаются и имеют одних друзей. Но, несмотря на то, что они кажутся одного возраста, Блонди — мать Мирко.
Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер и армия якудза.
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