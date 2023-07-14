Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Близится вечер пятницы и мы собрали 7 новых фильмов, которые можно найти в сети с хорошей картинкой и переводом. Среди них вы найдете как известные блокбастеры, которые миновали отечественный прокат, так и неизвестные, но не менее интересные фильмы.Венди — подросток, жаждущий приключений, ведь она — хранитель тайных врат в затерянный мир. Однажды малютка-динозавр решает остаться в нашем времени, и как полагается за ним охоту злодеи. Только Венди сможет вернуть домой питомца юрского периода.Руслан — симпатичный парень из небольшого городка. Вместе с друзьями он катается по тусовкам, знакомится с девушками, живет своей обычной жизнью. Но однажды он делает шаг в неизвестность, решившись отказаться от рациональности и принимает сторону веры. Примут ли его друзья, соседи и семья, узнав, о таких переменах?1955 год, небольшой вымышленный городок, расположенный возле кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Ежегодно в этом месте собираются юные астрономы. Очередной слёт резко прерывается событиями, способными изменить мир.Тысячи лет назад на планету Звероботов напал галактический завоеватель Юникрон. Титан уничтожил родной дом трансформеров. Им удалось сбежать и унести с собой могущественный артефакт для путешествий по вселенной. В 1994 году реликвию на Земле обнаруживают люди. Чтобы улететь с планеты Автоботы объединяются с землянами.Рыболовное судно​ «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Все они хотят взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Ледяные волны, тяжелая работа и шторм, заставляют отложить в сторону планы блогеров.Блонди и Мирко живут вместе, слушают одну музыку, смотрят одни и те же фильмы, развлекаются и имеют одних друзей. Но, несмотря на то, что они кажутся одного возраста, Блонди — мать Мирко.Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер и армия якудза.