Первый трейлер второго сезона «Одних из нас» уже в сети

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сервис HBO Max поделился первым трейлером второго сезона игровой адаптации «Одних из нас». Дата премьеры выбрана не просто так — в сообществе фанатов серии 26 сентября признано официальным днём The Last of Us.В трейлере показали уже знакомых персонажей Джоэла и Элли, а также новых — Дину и Эбби. Создатели смогли сохранить главную интригу и избежать спойлеров (что очень важно для тех, кто не играл в The Last of Us: Part 2).Релиз второго сезона «Одних из нас» запланирован на следующий год.