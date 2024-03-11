«Оппенгеймер» Нолана забрал почти все премии «Оскар-2024»

Фото: GettyImages
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году она длилась дольше, чем обычно, что, вероятно, связано с безумно огромным количеством статуэток, которые забрал Кристофер Нолан.
Ведущим в этом году выступил шоумен Джимми Киммел. Помимо звёзд кино и шоу-бизнеса, на церемонии также присутствовал CEO Apple Тим Кук. Однако ни одна картина сервиса Apple TV+ не получила заветной статуэтки. Зато аниме «Мальчик и птица» получило «Оскар» за лучший анимационный фильм, но самого Хаяо Миядзаки не было на церемонии вручения.
Фото: GettyImages
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Самым неожиданным (по версии западных медиа) стала победа Роберта Дауни-младшего в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в «Оппенгеймере». Всего «Оппенгеймер», Кристофер Нолан и Килиан Мёрфи получили сразу 7 «Оскаров» в этом году.
Список всех победителей:
- Лучший фильм – «Оппенгеймер»;
- Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
- Лучший актер – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
- Лучшая актриса – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
- Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
- Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
- Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения» (Артур Арари, Жюстин Трие);
- Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво» (Корд Джефферсон);
- Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);
- Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус Один»;
- Лучший звук – «Зона интересов»;
- Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);
- Лучшая песня – «What was I made for?» от Билли Айлиш («Барби»);
- Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;
- Лучший грим и прически – «Бедные-несчастные»;
- Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные»;
- Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные»;
- Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» (Великобритания);
- Лучший игровой короткометражный фильм – «Удивительная история Генри Шугара»;
- Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
- Лучший документальный короткометражный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».