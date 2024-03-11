«Оппенгеймер» Нолана забрал почти все премии «Оскар-2024»

Фархад
RDJ
Фото: GettyImages

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году она длилась дольше, чем обычно, что, вероятно, связано с безумно огромным количеством статуэток, которые забрал Кристофер Нолан.

Ведущим в этом году выступил шоумен Джимми Киммел. Помимо звёзд кино и шоу-бизнеса, на церемонии также присутствовал CEO Apple Тим Кук. Однако ни одна картина сервиса Apple TV+ не получила заветной статуэтки. Зато аниме «Мальчик и птица» получило «Оскар» за лучший анимационный фильм, но самого Хаяо Миядзаки не было на церемонии вручения.

Tim Cook
Фото: GettyImages

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Самым неожиданным (по версии западных медиа) стала победа Роберта Дауни-младшего в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в «Оппенгеймере». Всего «Оппенгеймер», Кристофер Нолан и Килиан Мёрфи получили сразу 7 «Оскаров» в этом году.

Список всех победителей:
  • Лучший фильм – «Оппенгеймер»;
  • Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;
  • Лучший режиссер – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
  • Лучший актер – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
  • Лучшая актриса – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
  • Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
  • Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
  • Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения» (Артур Арари, Жюстин Трие);
  • Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво» (Корд Джефферсон);
  • Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема («Оппенгеймер»);
  • Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус Один»;
  • Лучший звук – «Зона интересов»;
  • Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);
  • Лучшая песня – «What was I made for?» от Билли Айлиш («Барби»);
  • Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;
  • Лучший грим и прически – «Бедные-несчастные»;
  • Лучшие костюмы – «Бедные-несчастные»;
  • Лучшая работа художника-постановщика – «Бедные-несчастные»;
  • Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» (Великобритания);
  • Лучший игровой короткометражный фильм – «Удивительная история Генри Шугара»;
  • Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
  • Лучший документальный короткометражный фильм – «Последняя ремонтная мастерская».
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Источник:
The Verge
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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+567
S.T.A.L.K.E.R.
Все верно 👏👏👏
Не за барби же голосовать 😂😂😂
Сегодня в 09:40
#
kardigan
+3612
kardigan S.T.A.L.K.E.R.
Ну и хрен ли в нём такого? Нудная сказка
Сегодня в 10:56
#
+346
Alex82 kardigan
Как говорится : на вкус и цвет …🤷🏻‍♂️
Сегодня в 12:05
#
ierom
+73
ierom
да,) обмельчал галивудишко))
Сегодня в 11:10
#
+30
birowa
Актуальная тема, для тех, кто понимает в каком моменте живёт… сначала Оппенгеймер, потом Карибский кризис, потом сейчас…
час назад в 13:40
#
–43
номер
Чо хорошее кино?
52 минуты назад
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