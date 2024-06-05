«Отчаянные домохозяйки» вернулись? Apple показала трейлер драмеди «Земля женщин»

Фархад
ATV+

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился официальным трейлером будущей драмы «Земля женщин», главную роль в котором исполнила Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки».



В основе сериала лежит роман Сандры Барнеды «Тьерра-де-лас-мухерес». «Земля женщин» — драма о зажиточной жительнице Нью-Йорка по имени Гала, жизнь которой перевернулась с ног на голову из-за долгов мужа перед бандитами. Она вынуждена вместе с матерью и дочерью бежать в небольшую винодельческую деревушку в Испании, где она сталкивается с причудами местных жителей, невероятными семейными тайнами, а также парочкой бестолковых киллеров.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Премьера первых двух серий «Земли женщин» состоится 26 июня на платформе Apple TV+.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple TV+
Cсылки по теме:
Легендарный сериал вновь появится на экранах спустя 25 лет
Вышел полноценный трейлер ужастика «Чужой: Ромул»
Новинки кино, которые уже есть в качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии