«Отчаянные домохозяйки» вернулись? Apple показала трейлер драмеди «Земля женщин»

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился официальным трейлером будущей драмы «Земля женщин», главную роль в котором исполнила Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки».В основе сериала лежит роман Сандры Барнеды «Тьерра-де-лас-мухерес». «Земля женщин» — драма о зажиточной жительнице Нью-Йорка по имени Гала, жизнь которой перевернулась с ног на голову из-за долгов мужа перед бандитами. Она вынуждена вместе с матерью и дочерью бежать в небольшую винодельческую деревушку в Испании, где она сталкивается с причудами местных жителей, невероятными семейными тайнами, а также парочкой бестолковых киллеров.Премьера первых двух серий «Земли женщин» состоится 26 июня на платформе Apple TV+.