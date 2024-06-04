Вышел полноценный трейлер ужастика «Чужой: Ромул»

Фархад
Alien

Франшиза «Чужой» возвращается к своим устрашающим корням в новом трейлере фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра Феде Альвареса.

Студия 20th Century Studios выпустила полный трейлер, судя по которому, новая часть франшизы полностью соответствует основным принципам оригинального фильма. Тут такая же тёмная обстановка и намёки на смертоносного пришельца.



Главные роли в этом фильме исполнили: Кейли Спэни, Дэвид Джонсон и Арчи Рено. «Ромул» станет первой новой частью франшизы после фильмов-приквелов «Прометей» и «Чужой: Завет», в которых создатели отклонились от темы, чтобы объяснить происхождение ксеноморфов.

Театральный прокат картины «Чужой: Ромул» запланирован на 16 августа.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Вышел дебютный трейлер «Веном 3: Последний танец»
Вышел дебютный трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»
Гай Ричи снимет Шерлока в новом формате

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии