Вышел полноценный трейлер ужастика «Чужой: Ромул»
Фархад Усманов —
Франшиза «Чужой» возвращается к своим устрашающим корням в новом трейлере фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра Феде Альвареса.
Студия 20th Century Studios выпустила полный трейлер, судя по которому, новая часть франшизы полностью соответствует основным принципам оригинального фильма. Тут такая же тёмная обстановка и намёки на смертоносного пришельца.
Главные роли в этом фильме исполнили: Кейли Спэни, Дэвид Джонсон и Арчи Рено. «Ромул» станет первой новой частью франшизы после фильмов-приквелов «Прометей» и «Чужой: Завет», в которых создатели отклонились от темы, чтобы объяснить происхождение ксеноморфов.
Театральный прокат картины «Чужой: Ромул» запланирован на 16 августа.
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