«Пахнет потенциалом». Apple снимет ещё один сезон «Теда Лассо»

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Стриминговый сервис Apple TV+ решил продлить один из своих самых популярных сериалов на ещё один сезон. Речь идёт о футбольной комедии «Тед Лассо».По данным Deadline, платформа утверждает актерский состав на новый сезон. Из хороших новостей — к своим ролям вернутся Ханна Уоддингхэм, Бретт Голдштейн и Джереми Свифт. А вот главный «усач» — Джейсон Судейкис — ещё не согласился снова выступить тренером ФК «Ричмонд».Инсайдеры отмечают, что процесс планирования 4-го сезона вряд ли бы стартовал без одобрения Джейсона Судейкиса, поэтому можно ожидать, что он скоро подпишет контракт.Apple планирует начать производство новых эпизодов в начале 2025 года. Вероятно, премьера состоится к летом следующего года.