Жуткий триллер «Собиратель душ» с Кейджем вышел в «цифре»

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Криминальный хоррор с Николасом Кейджем называю самым страшным за последние десятилетия.Согласно статистике ФБР, четверо из пяти маньяков живут бок о бок с нами. За одним из таких охотится агент Ли Харкер. Серийный убийца по прозвищу Собиратель душ более десяти лет вселяет страх в целые семьи. Но чем дальше заходит расследование, тем больше проявляется связь между безжалостным чудовищем и представителем закона.Режиссером выступил Осгуд Перкинс («Гретель и Гензель», «Февраль»). Лента еще до старта разожгла интерес аудитории, а журналисты сравнивали фильм с «Молчанием Ягнят» и посчитали его одним из самых страшных инди-хорроров последнего десятилетия. На агрегаторе Metacritic у фильма 77 балов из 100 от критиков, а на сайте IMDb — 7,1 балла из 10 по версии зрителей.В ближайшие дни «Собиратель душ» можно будет найти с качественным переводом в сети.