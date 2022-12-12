Стив Джобс Нейросети

В сети показали фото Стива Джобса, как будто он до сих пор жив. Очень трогательно!

Олег

Турецкий блогер опубликовал фотографию бывшего СЕО Apple Стива Джобса после обработки нейросетями. Получилось очень достойно. 

Речь идет о владельце аккаунта в известной соцсети для фотографий Альпере Йесилташе, который живет в Стамбуле. Он воплотил в жизнь интересную идею: как сейчас выглядели бы знаменитости, которые уже ушли из жизни. Серию таких снимков он назвал «Как будто ничего не произошло». Чтобы показать известных людей так, будто они всё еще живы, блогер использовал специальную нейросеть и обработал с её помощью известные снимки из интернета. 

Стив Джобс

Среди прочих, в подборку попал бывший СЕО Apple Стив Джобс, по которому скучают многие фанаты компании. Снимок получился очень добрым, а сам Стив действительно похож на самого себя, только значительно старше. 

Кроме Джобса Альпер обработал фото Майкла Джексона, Одри Хепбёрн, принцессы Дианы и других популярных и известных в прошлом людей. 

Принцесса Диана

Одри Хепбёрн

Бенджамин Франклин

Майкл Джексон

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Комментарии

razzzor
+22
razzzor
Красиво получилось 👌
24 минуты назад
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