По всей России ищут массовку для сериала «Слово пацана». Кто это делает и зачем?

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В соцсетях появилось огромное количество объявлений о наборе желающих сняться во втором сезоне сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». За участие в массовке обещают заплатить (обычно 3500 рублей, но встречаются и другие суммы).Такие объявления появились в сотнях малопопулярных региональных пабликов по всей стране, что вызвало ажиотаж. Жителям того или иного города сообщают, что именно у них будут проводиться съёмки нашумевшего сериала, и конечно же, многие из них хотели бы стать причастны к событию, которое может стать исторически важным.Штука в том, что создатели сериала не объявляли о съёмке продолжения и не ищут массовку, а объявления размещают владельцы пабликов, желающие увеличить число своих подписчиков и поднять расценки на рекламу. Во всех объявлениях есть обязательное условие — лайк-репост-подписка и открытая страница, чтобы как можно больше людей увидели объявление и подписались на паблик. С учётом феноменальной популярности сериала «Слово пацана» не удивляет, что объявления о наборе актёров привлекают огромное внимание — сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков и репостов.Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых популярных и обсуждаемых за последние годы. Он снят режиссёром Жорой Крыжовниковым и рассказывает о подростковых бандах в Казани, существовавших в 80-е и 90-е годы. Съёмки проводились в Ярославле весной 2023 года, а в декабре съёмочной группе и актёрам пришлось вернуться в город и переснимать последнюю серию, поскольку развитие сюжета вызвало неодобрение со стороны тех, кто следит за моралью в интернете. Серии выходят по одной каждую неделю, финал первого сезона будет показан 21 декабря.