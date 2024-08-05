Показали первый тизер второго сезона «Одни из нас»

Артем
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В ролике показали серьезное отличие от игры The Last of Us Part II.

HBO показали тизер продолжения «Одни из нас», сериала основанного на популярной компьютерной игре The Last of Us. Ролик не продолжительный, но в нем уже заметны расхождения с первоисточником. Так загадочный персонаж Кэтрин О’Хары спрашивает у Джоэла (Педро Паскаль), причинил ли он боль Элли. На что тот ответил, что спас ее.

Аналогичный разговор был в игре, только собеседником Джоэла был его брат Томми. Известно, что шоураннеры сериала взяли только часть игрового сюжета, поэтому во втором сезоне могут быть и другие расхождения. 

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«Одни из нас» рассказывает о катастрофе, в которой человечество поразил грибок кордицепс и превращал жителей в неуправляемых зомби.


Второй сезон выйдет в период с 2024 по 2025 год. Всего ожидается восемь серий.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

kardigan
+3692
kardigan
Пока выйдет второй сезон, можно забыть первый и просмотреть ещё раз! Удобно блин!😏
Сегодня в 13:02
#
+261
mr.panda
Т.е. возможно, что сцены с гольфом в первой серии не будет? )
Сегодня в 13:58
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naxal90
+34
naxal90
Зачем выкладывать в статью видео с ютуба, если при воспроизведении сразу вылетает приложение
Сегодня в 14:28
#