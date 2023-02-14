Премьера финального сезона самого популярного сериала Apple состоится в следующем месяце

Фархад

Ted Lasso

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился новым трейлером популярного комедийного сериала «Тед Лассо» и назвал дату премьеры финального сезона.

По сюжету в третьем сезоне футбольный клуб «Ричмонд» сразится за лидерство в лиге с «Вест Хэм Юнайтед», а основное внимание будет сосредоточено на тренерском противостоянии Теда и Нейта.


Интересно, что звезда сериала Джейсон Судейкис неоднократно говорил, что «Тед Лассо» закончится на третьем сезоне, однако, сама Apple ещё не выступала с таким заявлением. Вполне логично, что сервис не станет упускать возможность и дальше монетизировать столь популярный сериал и решит его продолжить, но в немного другом формате.


Первая серия третьего сезона «Теда Лассо» станет доступна подписчикам Apple TV+ 15 марта. Примечательно, что Apple впервые будет выпускать новые серии по средам, а не по пятницам. Возможно, это связано с расширением каталога контента на платформе.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

EDD
+200
EDD
Смотрел кто нибудь? Как сериал? Посмотрел "SEE" от Apple, довольно таки неплохо!
час назад в 20:44
#
st00p1dm0nkey
+3963
st00p1dm0nkey EDD
Мне первый сезон очень понравился, второй пока не смотрел...
час назад в 20:45
#
EDD
+200
EDD st00p1dm0nkey
О, спасибо большое! Заценю!
час назад в 20:49
#
+7
Attti EDD
Один из лучших сериалов за последние годы. Но он совсем не про футбол.
час назад в 20:58
#
EDD
+200
EDD Attti
Я так и понял) Это даже лучше, что он не про футбол))
56 минут назад
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