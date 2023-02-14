Премьера финального сезона самого популярного сериала Apple состоится в следующем месяце

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился новым трейлером популярного комедийного сериала «Тед Лассо» и назвал дату премьеры финального сезона.По сюжету в третьем сезоне футбольный клуб «Ричмонд» сразится за лидерство в лиге с «Вест Хэм Юнайтед», а основное внимание будет сосредоточено на тренерском противостоянии Теда и Нейта.Интересно, что звезда сериала Джейсон Судейкис неоднократно говорил, что «Тед Лассо» закончится на третьем сезоне, однако, сама Apple ещё не выступала с таким заявлением. Вполне логично, что сервис не станет упускать возможность и дальше монетизировать столь популярный сериал и решит его продолжить, но в немного другом формате.Первая серия третьего сезона «Теда Лассо» станет доступна подписчикам Apple TV+ 15 марта. Примечательно, что Apple впервые будет выпускать новые серии по средам, а не по пятницам. Возможно, это связано с расширением каталога контента на платформе.