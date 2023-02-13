«Флэш», «Стражи Галактики 3» и бессмертный «Индиана Джонс». Что показали на Супербоуле-2023





«Стражи Галактики. Часть 3»

«Флэш»

«Индиана Джонс и часы судьбы»

«Трансформеры: Восхождение Звероботов»

«Супербратья Марио»

«Форсаж Х»

«65»

«Подземелья и драконы: Честь среди воров»

«Air»

Ролик к 100-летию Disney

Этим утром на стадионе «Стэйт Фарм-арена» в Аризоне, США, прошёл 57-й матч Национальной футбольной лиги «Супербоул», в перерывах которого нам представили трейлеры топовых фильмов и сериалов, запланированных на этот год.В этой статье мы собрали все трейлеры, которые были показаны на Super Bowl LVII.Одна из главных премьер киностудии Marvel, которая завершит трилогию «Стражей Галактики» от гениального режиссёра Джеймса Ганна. В трейлере представлены уже знакомые нам персонажи — «Звёздный Лорд» (Крис Пратт), Гамора (Зои Салдана), Небула (Карен Гиллан), Дракс (Дейв Батиста), Грут (Вин Дизель), Ракета (Брэдли Купер), Мантис (Пом Клеменьтефф), Краглин (Шон Ганн), а также Адам Уорлок (Уилл Поултер) и Высший Эволюционер (Чаквуди Ивуджи).Премьера фильма состоится 5 мая 2023 года.Трейлер показал сразу две версии Барри Аллена, персонажа Эзры Миллера, из разных вселенных, а также двух Бэтменов в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека и некоторых других героев.Премьера фильма состоится 16 июня 2023 года.В коротком тизере о самом популярном археологе прошлого века нам показали самого Индиану Джонса в исполнении легендарного Харрисона Форда, его родственницу Хелену Шоу (Фиби Уоллер-Бридж) и главного злодея этой части Юргена Фёллера, которого сыграл Мадс Миккельсен.Премьера фильма состоится 30 июня 2023 года.Ролик больше похож на рекламу Porsche, поскольку в нём основное внимание уделено новому автоботу по имени Mirage, который трансформируется в легендарный Porsche 911.Премьера фильма состоится 9 июня 2023 года.Студия Illumination, подарившая нам «Миньонов», не упустила шанс и показала новый креативный тизер к грядущему фильму «Super Mario Bros.». В нём братья Марио и Луиджи рекламируют свою компанию, специализирующуюся на сантехнике.Премьера фильма состоится 7 апреля 2023 года.Вслед за полноценным трейлером, вышедшим несколько дней назад, на Супербоуле показали минутный ТВ-спот очередной части «семейной саги». Разумеется, в нём показан фрагмент гонки Вина Дизеля с Джейсоном Момоа.Премьера фильма состоится 19 мая 2023 года.Научно-фантастический фильм Сэма Рэйми о путешествии на Землю из прошлого, в котором герою Адама Драйвера предстоит сразиться с динозаврами.Премьера фильма состоится 10 марта 2023 года.Адаптация классической ролевой игры с грандиозным актерским составом, в который входят Крис Пайн, Мишель Родригес, Реже-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис, Хлоя Коулман, Дейзи Хед и Хью Грант.Премьера фильма состоится 31 марта 2023 года.Очередной тизер фильма о создании новой линейки спортивной обуви от Nike в партнёрстве с легендой баскетбола Майклом Джорданом. Главные роли исполнили Бен Аффлек и Мэтт Деймон.Премьера фильма состоится 5 апреля 2023 года.16 октября 2023 года одной из крупнейших киностудий исполняется 100 лет. В честь этого компания выпустила специальный рекламный ролик.