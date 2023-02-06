Ридли Скотт снял короткометражку на Samsung Galaxy S23 Ultra. Но без лукавства не обошлось

Олег

S23 Ultra


Известный режиссер Ридли Скотт, лауреат премии «Оскар», снял короткометражный фильм на новинку от Samsung. Об этом написали в Phone Arena.

Согласно источнику, Ридли Скотт опубликовал на своем YouTube-канале короткометражный фильм «Вот», который был полностью снят на Samsung Galaxy S23 Ultra. Напомним, что смартфон был представлен в конце января 2023 года. 


Видео длится всего 3 минуты и 49 секунд и демонстрирует небольшой эпизод из жизни парня, которого травит группа подростков. Скрываясь от них, он находит лошадь, освобождает её и выпускает на волю.


Помимо самой короткометражки Скотт опубликовал еще одно видео, которое демонстрирует процесс съемок. Этот ролик дает понять, что, помимо самого смартфона, команда использовала немало профессионального оборудования и софта для обработки. Очевидно, что обычный пользователь не сможет добиться таких же результатов, если просто купит Samsung Galaxy S23 Ultra. 

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+4237
Gabriel
Для тех кто никогда не видел как снимают кино.
Помимо профессиональных камер используют:
Свет, грим, постобработку и вообще много чего.
И вот чтобы сделать качественную постобработку нужен исходник высокого качества.
Это я не дифирамбы пою самсунгу , а просто описываю суть процесса.
П.с:
Качество достигается использованием фиксов высокого уровня, которые стоят не 1000-2000$, а примерно как премиальный автомобиль.
Вчера в 21:47
#
tellurian
+5035
tellurian
1 февраля, а не в конце января
Вчера в 22:09
#
–36
oskar
Всё тоже самое как и с громкими заголовками «снято на iPhone».
Вчера в 23:01
#
kardigan
+3013
kardigan
Как снимают на айфон-так всё без лукавого, как на самсу-постоянно косяки находятся.
Интересный однако вопрос.
46 минут назад
#
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