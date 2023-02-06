Ридли Скотт снял короткометражку на Samsung Galaxy S23 Ultra. Но без лукавства не обошлось



Известный режиссер Ридли Скотт, лауреат премии «Оскар», снял короткометражный фильм на новинку от Samsung. Об этом написали в Phone Arena.



Согласно источнику, Ридли Скотт опубликовал на своем YouTube-канале короткометражный фильм «Вот», который был полностью снят на Samsung Galaxy S23 Ultra. Напомним, что смартфон был представлен в конце января 2023 года.





Видео длится всего 3 минуты и 49 секунд и демонстрирует небольшой эпизод из жизни парня, которого травит группа подростков. Скрываясь от них, он находит лошадь, освобождает её и выпускает на волю.





Помимо самой короткометражки Скотт опубликовал еще одно видео, которое демонстрирует процесс съемок. Этот ролик дает понять, что, помимо самого смартфона, команда использовала немало профессионального оборудования и софта для обработки. Очевидно, что обычный пользователь не сможет добиться таких же результатов, если просто купит Samsung Galaxy S23 Ultra.

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