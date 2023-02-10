Российские онлайн-кинотеатры серьезно обеднеют в марте 2023 года

Олег

Симба всё


Через месяц из российских видеосервисов пропадет еще пачка фильмов и сериалов. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно источнику, всё дело в истечении сроков контракта с американской студией Disney. В марте у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные соглашения на показ фильмов и сериалов, правообладателем которых является Disney, и, к сожалению, компания не дает никакой надежды на их продление.

Информацию на условиях анонимности подтвердили четыре топ-менеджера различных отечественных видеосервисов, а также анонимный собеседник «Ведомостей», который знаком с условиями сделок. Сейчас контент Disney можно посмотреть в «Кинопоиске», «Иви», Okko и других видеосервисах.

Представители онлайн-кинотеатров отказались комментировать эту новость, как и российский офис Disney.

Ранее мы рассказали, что Минкульт собирается законодательно запретить прокат пиратских копий зарубежных фильмов в кинотеатрах. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Нейросеть превратила легендарное кино в мультики от Pixar. Вот что получилось
Пользователи рунета показали свое отношение к зарубежному кино. Чебурашка, прости
Ридли Скотт снял короткометражку на Samsung Galaxy S23 Ultra — без лукавства не обошлось

Рекомендации

Рекомендации

Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало
Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS
Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

toZen
+518
toZen
Да ничего страшного, будут воровать. Разве это не стало уже привычным под санкциями?))
час назад в 22:34
#