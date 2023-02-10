Российские онлайн-кинотеатры серьезно обеднеют в марте 2023 года

Через месяц из российских видеосервисов пропадет еще пачка фильмов и сериалов. Об этом сообщают «Ведомости».
Согласно источнику, всё дело в истечении сроков контракта с американской студией Disney. В марте у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные соглашения на показ фильмов и сериалов, правообладателем которых является Disney, и, к сожалению, компания не дает никакой надежды на их продление.
Информацию на условиях анонимности подтвердили четыре топ-менеджера различных отечественных видеосервисов, а также анонимный собеседник «Ведомостей», который знаком с условиями сделок. Сейчас контент Disney можно посмотреть в «Кинопоиске», «Иви», Okko и других видеосервисах.
Представители онлайн-кинотеатров отказались комментировать эту новость, как и российский офис Disney.
Ранее мы рассказали, что Минкульт собирается законодательно запретить прокат пиратских копий зарубежных фильмов в кинотеатрах.