Премьера на Apple TV+: триллер «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой

Сегодня, 28 июня, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера нового сериала «Захваченный рейс» об угоне самолёта.Главную роль в семисерийном триллере исполнил британский актёр Идрис Эльба, известный по фильмам «Тёмная башня», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и сериалу «Лютер».Персонаж Идриса Эльбы Сэм Нельсон оказался на борту злополучного рейса. Имея большой опыт в переговорах, он решает взять на себя координацию действий пассажиров на борту, чтобы спасти как можно больше жизней.Каждый эпизод сериала охватывает один час угона самолета. Первые две серии уже доступны всем подписчикам Apple TV+.