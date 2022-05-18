«Рик и Морти» возвращаются в новом обличии

«Подвиги Рика и его команды, связанные с мультивселенной, всегда создают проблемы внутри семьи героев. Это очень жизнеутверждающее зрелище, и даже Джерри не исключение. Для меня большая честь рассказать новую историю об этой удивительной семье. Надеюсь, вам понравятся их приключения!»



Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» покажут в новой анимационной стилистике.Студия Warner Media анонсировала сюжетное ответвление популярного мультфильма. В спин-оффе будет десять серий нарисованных в стиле аниме. Однако сюжет все же будет пересекаться с событиями оригинального сериала.Режиссером шоу станет Такаши Сано. Он уже работал над двумя короткометражками по вселенной «Рика и Морти» и очень рад полноценно поучаствовать в проекте:Пока даты выхода аниме-сериала не называются, но известно, что работа над проектом уже ведется. Премьера пройдет на каналах Adult Swim и HBO Max.