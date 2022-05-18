Рик и Морти сериалы

«Рик и Морти» возвращаются в новом обличии

Артем
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Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» покажут в новой анимационной стилистике.

Студия Warner Media анонсировала сюжетное ответвление популярного мультфильма. В спин-оффе будет десять серий нарисованных в стиле аниме. Однако сюжет все же будет пересекаться с событиями оригинального сериала.


Режиссером шоу станет Такаши Сано. Он уже работал над двумя короткометражками по вселенной «Рика и Морти» и очень рад полноценно поучаствовать в проекте:

«Подвиги Рика и его команды, связанные с мультивселенной, всегда создают проблемы внутри семьи героев. Это очень жизнеутверждающее зрелище, и даже Джерри не исключение. Для меня большая честь рассказать новую историю об этой удивительной семье. Надеюсь, вам понравятся их приключения!»


Пока даты выхода аниме-сериала не называются, но известно, что работа над проектом уже ведется. Премьера пройдет на каналах Adult Swim и HBO Max.
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Источник:
Gamespot
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Комментарии

Макс
+5
Макс
Лучше бы классический стиль оставили...
час назад в 21:43
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Ян Варский
+6
Ян Варский
Хренотень какая-то
22 минуты назад
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