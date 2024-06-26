Создатель трилогии «Назад в будущее» нашёл идеальное применение нейросетям. Посмотрите, что он сделал с Томом Хэнксом в новом фильме

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Киностудия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма «Здесь», режиссёром и сценаристом которого стал Роберт Земекис, известный по постановке трилогии «Назад в будущее» и «Форреста Гампа». В производстве этой картины задействовано несколько необычных технических решений.В главных ролях снялись Том Хэнкс и Робин Райт, причём для некоторых сцен их омолодили с помощью нейросетей и компьютерной графики, а для других, напротив, состарили. Во второстепенных ролях отметились Пол Беттани («Мстители»), Келли Райлли («Экипаж»), Мишель Докери («Защищая Джейкоба»), Гвилим Ли («Великая») и Офелия Ловибонд («Стражи галактики»).В основу «Здесь» легла одноимённая книга Ричарда МакГуайра, в которой рассказана история одного дома и проживавших в нём людей на протяжении ста лет. Ещё одна примечательная особенность этого фильма заключается в том, что камера снимает статично на протяжении всего 104-минутного хронометража. Мировой прокат намечен на 15 ноября 2024 года.