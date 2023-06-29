Третий сезон «Ведьмака» стартовал на Netflix

Сегодня, 29 июня, на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли.Официальный синопсис третьего сезона гласит: «Пока монархи, маги и звери континента соревнуются за её поимку, Геральт уводит Цири в подполье, чтобы защитить свою недавно воссоединившуюся семью от тех, кто угрожает ей уничтожением. После начала обучения магии, Йеннифэр ведёт Цири и Геральта в защищенную крепость Аретузы, где они надеются узнать больше о неиспользованных силах девушки. Внезапно они оказываются на поле битвы политической коррупции, тёмной магии и предательства».Из плохих новостей — предстоящие эпизоды станут последними для Кавилла в роли Белого Волка. Напомним, первый сезон «Ведьмака» стартовал в 2019, а второй — в 2021 году.Подписчикам платформы пока доступны только 5 серий, рассказывающих о новых похождениях Геральта из Ривии. Финальные эпизоды выйдут 27 июля.