Второй сезон «Дома драконов» получил сразу три трейлера

Артем
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HBO представил предысторию «Игры престолов» необычным образом.

Первый ролик показывает противостояние за железный трон между домом Таргариенов и их соперниками. Его можно назвать тизером полноценных трейлеров, которые посвящены каждой из сторон. В конце перед зрителем ставят выбор: на чьей ты стороне?



«Черный» трейлер посвящен дому Таргариенов.



«Зеленый» трейлер их соперникам.



Также HBO раскрыли дату премьеры. Сериал выйдет на сервисе MAX 16 июня 2024 года.

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Источник:
YouTube
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