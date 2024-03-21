Второй сезон «Дома драконов» получил сразу три трейлера

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HBO представил предысторию «Игры престолов» необычным образом.Первый ролик показывает противостояние за железный трон между домом Таргариенов и их соперниками. Его можно назвать тизером полноценных трейлеров, которые посвящены каждой из сторон. В конце перед зрителем ставят выбор: на чьей ты стороне?«Черный» трейлер посвящен дому Таргариенов.«Зеленый» трейлер их соперникам.Также HBO раскрыли дату премьеры. Сериал выйдет на сервисе MAX 16 июня 2024 года.