Вышел новый трейлер фильма «Дюна: Часть вторая». Теперь с датой релиза

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Это будет самая длинная работа Дени Вильнева — почти 3 часаЭто третий по счету трейлер кинокомпании Warner Bros. Pictures, посвященный саге «Дюна».Сюжет сиквела расскажет о событиях второй половины оригинального научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Главными персонажами станут Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе и Чани, чью роль сыграет Зендея. Также к своим ролям вернутся Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Дейв Батиста и другие.В конце трейлера нам показывают дату премьеры — 1 марта 2024 года. Сам Дени Вильнев заявляет, что вторая часть будет драматичнее и станет самым долгим фильмом режиссера — хронометраж ленты составит 2 часа 46 минут.