Названы лучшие фильмы и сериалы 2023 года по версии IMDb

Фархад
imdb

Крупнейший в мире портал о фильмах и телешоу IMDb официально представил список лучших звёзд, кинокартин и сериалов уходящего года.

Рейтинги были выстроены на основе данных IMDbPro MOVIEmeter и STARmeter, которые отслеживают фактические просмотры страниц более чем 250 миллионами посетителей IMDb в месяц.

imdb

Безусловным лидером рейтинга стала картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер», хотя фильм Греты Гервиг «Барби» был явным победителем в мировом прокате. Кстати, история куклы заняла второе место. Также в топ-10 вошли: «Стражи Галактики. Часть 3», «Русалочка», «Джон Уик 4», «Братья Супер Марио в кино», «Пять Ночей С Фредди», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийцы Цветочной Луны», «Флэш».

imdb

Лучшим сериалом признана адаптация видеоигры «Одни из нас» от HBO с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях. Также в число лидеров вошли: «Асока», «Наследие», «Черное зеркало», «Мандалорец», «Ван-Пис», «Падение дома Ашеров», «Тед Лассо», «Медведь», «Поколение Ви».

 А что из этого успели посмотреть вы?

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Источник:
IMDb
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Комментарии

+777
Paspartu
Теперь я знаю, что появилось в этом году
Вчера в 23:00
#
+4328
Gabriel
Стыдно признаться но не смотрел ничего из этого кроме Мандалорца.
Работа отнимает все время. Но как закончится проект «У» наверстаю.
Сегодня в 00:01
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