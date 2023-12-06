Названы лучшие фильмы и сериалы 2023 года по версии IMDb

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Крупнейший в мире портал о фильмах и телешоу IMDb официально представил список лучших звёзд, кинокартин и сериалов уходящего года.Рейтинги были выстроены на основе данных IMDbPro MOVIEmeter и STARmeter, которые отслеживают фактические просмотры страниц более чем 250 миллионами посетителей IMDb в месяц.Безусловным лидером рейтинга стала картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер», хотя фильм Греты Гервиг «Барби» был явным победителем в мировом прокате. Кстати, история куклы заняла второе место. Также в топ-10 вошли: «Стражи Галактики. Часть 3», «Русалочка», «Джон Уик 4», «Братья Супер Марио в кино», «Пять Ночей С Фредди», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийцы Цветочной Луны», «Флэш».Лучшим сериалом признана адаптация видеоигры «Одни из нас» от HBO с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях. Также в число лидеров вошли: «Асока», «Наследие», «Черное зеркало», «Мандалорец», «Ван-Пис», «Падение дома Ашеров», «Тед Лассо», «Медведь», «Поколение Ви».А что из этого успели посмотреть вы?