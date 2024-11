Вышел новый трейлер Secret Level от создателей «Любовь, смерть и роботы»

Сериал-антология по мотивам компьютерных игр покажут в декабре. Сериал-антология по мотивам компьютерных игр покажут в декабре. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Amazon и Blur Studio представила официальный трейлер Secret Level («Секретный уровень»). Сериал включает 15 эпизодов, посвященных видеоиграм, среди которых: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000, а также проекты от PlayStation Studios.Исполнительным продюсером выступил Тим Миллер («Любовь, смерть и роботы»). Персонажей озвучивали: Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Кевин Харт и Гэбриель Луна и другие. Премьера состоится 10 декабря.