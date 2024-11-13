Вышел новый трейлер Secret Level от создателей «Любовь, смерть и роботы»

Артем


Сериал-антология по мотивам компьютерных игр покажут в декабре.

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Amazon и Blur Studio представила официальный трейлер Secret Level («Секретный уровень»). Сериал включает 15 эпизодов, посвященных видеоиграм, среди которых: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000, а также проекты от PlayStation Studios.

Исполнительным продюсером выступил Тим Миллер («Любовь, смерть и роботы»). Персонажей озвучивали: Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Кевин Харт и Гэбриель Луна и другие. Премьера состоится 10 декабря.

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