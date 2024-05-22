Вышел первый тизер «Ведьмака» с новым Геральтом

Стриминговый сервис Netflix поделился первым взглядом на нового «Ведьмака», роль которого в 4 сезоне исполнит Лиам Хемсворт, а не привычный уже Генри Кавилл.О рекасте было известно уже давно, но Netflix до последнего держала в тайне, как именно будет выглядеть новый Геральт на протяжении оставшихся двух сезонов. Пока неясно, станут ли создатели сериала обыгрывать смену актёров на экране или нет. Помимо нового Геральта, в 4 сезоне также появятся другие новые актёры, включая Лоренса Фишбёрна, Шарлто Копли, Джеймса Пьюрфоя и Дэнни Вудберна.Премьера нового сезона фэнтезийного сериала запланирована на 2024 год, но точная дата пока не раскрывается.