Вышел первый трейлер фильма «Дедпул и Росомаха»

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Культовые герои Marvel объединяются во имя спасении всей мультивселенной.По сюжету персонажам предстоит сразиться с главным злодеем ленты — сестрой-близнецом Чарльза Ксавьера. Однако, перед этим Дедпул и Логан должны найти общий язык друг с другом.В трейлере показали несколько боевых сцен и отсыпали порцию шуточек с проломом четвертой стены. Например, запрет употребления наркотиков в фильмах Marvel, по инициативе главы компании Кевина Файги.Премьера фильма состоится 26 июля этого года. В России официального проката не будет, но за дубляж возьмется студия Red Head Sound. На роль актеров озвучки приглашен Петр Гланц и Александра Рахленко — «родные» голоса Дедпула и Росомахи.