Apple показала робота-гуманоида в новом сериале «Санни» от студии A24

Фархад
Apple TV

Стриминговый сервис Apple TV+ назвал дату премьеры нового научно-фантастического триллера «Санни», производством которого занималась студия A24.

Сериал основан на романе Колина О'Салливана «Тёмное руководство» (Dark Manual), в котором рассказывается история американки, проживающей в Японии. По сюжету, жизнь Сьюзи Сакамото (Рашида Джонс) превращается в хаос после исчезновения ее мужа-роботехника Масы Сакамото (Хидэтоси Нисидзима) и их сына в результате крушения самолета. Спустя время она получает в подарок от компании, в которой работал Маса, в виде экспериментального робота-гуманоида по кличке Санни. Именно этот робот становится ключом к разгадке инцидента с самолётом.

Премьера «Санни» на Apple TV+ состоится 10 июля, но пока у сериала даже нет трейлера.

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Источник:
Apple
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