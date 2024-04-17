Apple продлила «Ради всего человечества» на пятый сезон и анонсировала спин-офф сериала про космос

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Стриминговый сервис Apple TV+ порадовал поклонников популярного научно-фантастического сериала «Ради всего человечества» двойным анонсом: пятый сезон запущен в разработку, а вместе с ним спин-офф под названием «Звёздный город».«Ради всего человечества» — один из первых сериалов Apple, который был доступен на платформе с момента запуска сервиса. Он рассказывает альтернативную историю космической гонки, в которой Советский Союз высадился на Луну раньше астронавтов США.Apple описывает новый спин-офф под названием «Звёздный город» как «серьёзное расширение вселенной оригинального сериала». По задумке режиссёров, это динамичный параноидальный триллер, который возвращает нас к ключевому моменту в альтернативном пересказе космической гонки — когда Советский Союз стал первой страной, высадившейся на Луне. Но на этот раз нам покажут историю от лица советских космонавтов, инженеров и офицеров разведки, включённых в космическую программу.Сроки выхода пятого сезона «Ради всего человечества» и спин-оффа пока не разглашаются.