Apple продлила «Ради всего человечества» на пятый сезон и анонсировала спин-офф сериала про космос

Фархад
TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ порадовал поклонников популярного научно-фантастического сериала «Ради всего человечества» двойным анонсом: пятый сезон запущен в разработку, а вместе с ним спин-офф под названием «Звёздный город».

«Ради всего человечества» — один из первых сериалов Apple, который был доступен на платформе с момента запуска сервиса. Он рассказывает альтернативную историю космической гонки, в которой Советский Союз высадился на Луну раньше астронавтов США.

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Apple описывает новый спин-офф под названием «Звёздный город» как «серьёзное расширение вселенной оригинального сериала». По задумке режиссёров, это динамичный параноидальный триллер, который возвращает нас к ключевому моменту в альтернативном пересказе космической гонки — когда Советский Союз стал первой страной, высадившейся на Луне. Но на этот раз нам покажут историю от лица советских космонавтов, инженеров и офицеров разведки, включённых в космическую программу.

Сроки выхода пятого сезона «Ради всего человечества» и спин-оффа пока не разглашаются.
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Источник:
Apple TV+
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