Вышел первый трейлер фильма «Хеллбой: Горбун»

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В сети появился первый трейлер будущего кинокомикса «Хеллбой: Горбун» с Джеком Кеси в главной роли.Сюжет фильма «Хеллбой: Горбун» основан на одноимённой серии комиксов Hellboy: The Crooked Man Майка Миньолы и художника Ричарда Корбена. События разворачиваются в 1950-х годах, а партнёршей большого красного героя выступает агента BPRD (Бюро паранормальных исследований и защиты). Её сыграла Аделина Рудольф, известная по сериалу Netflix «Обитель зла».«Хеллбой: Горбун» станет первым фильмом серии после перезагрузки 2019 года, в которой главную роль исполнит Дэвид Харбор. До этого «Хеллбоя» играл Рон Перлман, а первые два фильма снял Гильермо Дель Торо.К сожалению, даты выхода нового фильма пока нет, но премьера запланирована на 2024 год.