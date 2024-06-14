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Вышел трейлер фильма «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком

Фархад
Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился на своём YouTube-канале первым трейлером будущего комедийного триллера «Зачинщики» о неудачливых грабителях.

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Главные роли в ленте исполнили Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек, а режиссёром выступил Даг Лайман, который работал над «Идентификацией Борна».



«Рори (Дэймон) и Кобби (Аффлек) — неожиданные сообщники: отчаявшийся отец и бывший заключенный, объединившиеся для ограбления. Когда всё идет насмарку, они, вместе с необычным подельником, психотерапевтом Рори, пытаются уйти от полиции, замшелых бюрократов и мстительного главаря гангстеров», — говорится в описании фильма.

В отличие от многих других фильмов Apple, «Зачинщики» получат очень короткое театральное окно — премьера в некоторых кинотеатрах состоится 2 августа, а уже 9 августа фильм появится на платформе Apple TV+.
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Источник:
Apple TV+
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