Вышел полноценный трейлер последнего сезона «Чёрного зеркала»

Стриминговый сервис Netflix наконец-то поделился полноценным трейлером шестого сезона «Чёрного зеркала» и раскрыл дату премьеры новых серий.Трейлер даёт первый взгляд на «пять новых миров», «пять новых реальностей», «пять новых откровений», кошмары и галлюцинации, которые ждут нас в новом сезоне. Создатели антологии также тизерят «нечто неожиданное» для фанатов. Кроме того, Netflix выпустил официальный синопсис шестого сезона, в котором охарактеризовал его, как самый непредсказуемый из всех.Новый сезон состоит всего из 5 серий. В первой главную роль исполнит голливудская актриса Сальма Хайек. «Обычная женщина ошеломлена, обнаружив, что глобальная стриминговая платформа запустила телеадаптацию её жизни», — говорится в синопсисе.Вторая серия расскажет о «молодой паре, которая отправляется в небольшой шотландский городок, чтобы начать работу над документальным фильмом о природе, но их внимание привлекает местная история, связанная с шокирующими событиями прошлого».Синопсис третьего эпизода гласит: «В альтернативном 1969 году двое мужчин, выполняющих опасную высокотехнологичную миссию, борются с последствиями невообразимой трагедии».Четвёртый мини-фильм описывается так: «Беспокойную старлетку преследуют назойливые папарацци, пока она разбирается с последствиями инцидента с побегом».Пятая и последняя серия шестого сезона повествует о северной Англии 1979 года, где продавщицу убеждают в том, что она должна совершить ужасные поступки, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.Премьера финального сезона «Чёрного зеркала» состоится на Netflix 15 июня.