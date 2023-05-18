Вышел трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро

Фархад
ДиКаприо

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года «Убийцы цветочной луны», режиссёром которого выступил оскароносный Мартин Скорсезе.

В картине снялись сразу три лауреата премии «Оскар» за лучшую мужскую роль: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро и Брендан Фрейзер. Сюжет рассказывает правдивую криминальную историю о череде убийств народа осейджей (индейское племя) в Оклахоме в 1920-х годах.

«На рубеже 20-го века нефть принесла состояние осейджам, которые за одну ночь стали одними из самых богатых людей в мире. Богатство коренных американцев сразу же привлекло белых поработителей, которые манипулировали, вымогали и крали деньги у осейджей, а после вовсе решили их убить. Основанный на реальных событиях и рассказанный через невероятный роман Эрнеста Беркхарта (Леонардо ДиКаприо) и Молли Кайл (Лили Гладстон), «Убийцы цветочной луны» — это эпическая криминальная сага в стиле вестерн, где настоящая любовь пересекается с невыразимым предательством», — говорится в синопсисе фильма.

Кинотеатральный релиз намечен на 6 октября, после чего картина доберётся до платформы Apple TV+.



Интересно, что экранизацию документального фильма Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны: убийства осейджей и рождение ФБР» для большого экрана анонсировали ещё в 2017 году, но работа Скорсезе над «Ирландцем», а затем всемирный кризис в области здравоохранения затянул производство на несколько лет.
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Источник:
Rolling Stone
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Комментарии

+4665
Carter_Mayers
Гуд, Лео просто топчик, один из лучших актёров современности
Сегодня в 18:45
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banditos
+114
banditos
Тема про индейцев Лео зацепила;)
час назад в 20:25
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