Вышел шестой сезон «Черного зеркала»

Продолжение антиутопического сериала вышло на Netflix. Сезон состоит из пяти серий. Критики оценили премьеру на 72 балла из 100.
Сценаристом выступил несменный Чарли Брукер. Каждый из пяти эпизодов снят разными режиссерами и рассказывает отдельную историю. Как обычно Netflix выпустил весь сезон сразу. Русской озвучки нет, только субтитры.
Список серий:
- «Джоан Ужасная» (Joan is Awful);
- «Лох-Несский Генри» (Loch Henry);
- «За морем» (Beyond the Sea);
- «День Мэйзи» (Mazey Day);
- «Демон 79» (Demon 79).
В ролях: Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («Карточный домик»), Зази Битц («Джокер»), и Энни Мерфи («Русская кукла»).
Агрегатор отзывов Metacritic присвоил новому сезону 72 балла из 100.
Ранее мы рассказывали, что при создании сценария «Черного зеркала» Чарли Брукер попробовал задействовать нейросеть, но идея не увенчалась успехом из-за посредственной работы искусственного интеллекта.