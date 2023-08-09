Вышел трейлер «Континенталя». Да, это тот самый отель из «Джона Уика»

Стриминговый сервис Peacock поделился первым трейлером сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика».Действие происходит в Нью-Йорке 1970-х годов. Сюжет вращается вокруг молодых героев Уинстона Скотта (Колин Вуделл) и Харона (Айомид Адеган), которые ввязываются в запутанную вражду наёмников за власть в отеле. Роль тогдашнего босса «Континенталя» исполнил Мел Гибсон.Премьера сериала на платформе Peacock состоится 22 сентября.