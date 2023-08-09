Вышел трейлер «Континенталя». Да, это тот самый отель из «Джона Уика»

Фархад
Continental

Стриминговый сервис Peacock поделился первым трейлером сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика».

Действие происходит в Нью-Йорке 1970-х годов. Сюжет вращается вокруг молодых героев Уинстона Скотта (Колин Вуделл) и Харона (Айомид Адеган), которые ввязываются в запутанную вражду наёмников за власть в отеле. Роль тогдашнего босса «Континенталя» исполнил Мел Гибсон.



Премьера сериала на платформе Peacock состоится 22 сентября.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве
Российские онлайн-кинотеатры взвинтили стоимость подписки. Что случилось?
Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Seagull
–415
Seagull
Сериал на основе адового г@внища фильма?
52 минуты назад
#