Вышел трейлер «Континенталя». Да, это тот самый отель из «Джона Уика»
Фархад Усманов —
Стриминговый сервис Peacock поделился первым трейлером сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика».
Действие происходит в Нью-Йорке 1970-х годов. Сюжет вращается вокруг молодых героев Уинстона Скотта (Колин Вуделл) и Харона (Айомид Адеган), которые ввязываются в запутанную вражду наёмников за власть в отеле. Роль тогдашнего босса «Континенталя» исполнил Мел Гибсон.
Премьера сериала на платформе Peacock состоится 22 сентября.
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