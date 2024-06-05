Вышел трейлер мультсериала «УдивЛа» от Apple TV+. Выглядит прикольно

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером будущего анимационного сериала «WondLa», созданием которого занималась студия Skydance Animation. Мультфильм основан на серии бестселлеров Тони ДиТерлицци «В поисках УдивЛы».Сериал покажет жизнь девочки по имени Зия, которая живёт в высокотехнологичном доме под названием Убежище. Всё это время её воспитывал робот Матр, но в свой 16-й день рождения она покидает стены бункера и оказывается на поверхности Земли, населённой инопланетянами. За эти годы даже планету переименовали — теперь она называется Орбона.Премьера сериала состоится 28 июня на платформе Apple TV+. В первый сезон войдут 7 эпизодов.