Вышел трейлер нового «Аватара» от Netflix, но есть нюанс

Фархад
Avatar

Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый трейлер масштабной адаптации культового аниме-сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Нет, это не про синекожих великанов На’ви.



Ролик почти полностью посвящен главному персонажу — Аангу, роль которого исполнил Гордон Кормье. Нам показывают путь молодого Аватара, готовящегося спасти мир. Количество крутых спецэффектов зашкаливает, а сам проект выглядит очень многообещающим.

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Интересно, что это один самых затянувшихся проектов Netflix. Сервис анонсировал сериал ещё в 2018 году, а премьера состоится 22 февраля 2024.
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Источник:
Netflix
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4252
st00p1dm0nkey
А нюанс-то в чём?
2 часа назад в 21:58
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