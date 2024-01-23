Вышел трейлер нового «Аватара» от Netflix, но есть нюанс

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Стриминговый сервис Netflix наконец-то показал первый трейлер масштабной адаптации культового аниме-сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Нет, это не про синекожих великанов На’ви.Ролик почти полностью посвящен главному персонажу — Аангу, роль которого исполнил Гордон Кормье. Нам показывают путь молодого Аватара, готовящегося спасти мир. Количество крутых спецэффектов зашкаливает, а сам проект выглядит очень многообещающим.Интересно, что это один самых затянувшихся проектов Netflix. Сервис анонсировал сериал ещё в 2018 году, а премьера состоится 22 февраля 2024.