Названы номинанты на «Золотую малину 2024». Эти фильмы лучше вообще не включать

Премия является прямой противоположностью «Оскара» — номинантов выбирают по самой плохой актерской игре, сценарию и режиссуре фильма. В этом году лидирует некогда почитаемая среди любителей олдовых боевиков серия.
Списки опубликовали в ролике на YouTube. За «почетное» звание самого худшего фильма борется боевик «Неудержимые 4» — у него целых 7 номинаций, включая Сталлоне, как актера, и режиссера фильма Скотт Во за бездарно проделанную работу.
Также досталось проектам по вселенным комиксов DC, Marvel и треш-хоррору про кровожадного Винни-Пуха.
Номинанты на антипремию «Золотая малина 2024»Худший фильм
- «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
- «Неудержимые 4»;
- «Мег 2: Бездна»;
- «Шазам! Ярость богов»;
- «Винни-Пух: Кровь и мед».
Худший актер
- Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»);
- Вин Дизель («Форсаж 10»);
- Крис Эванс («Без ответа»);
- Джейсон Стэйтем («Мег 2: Бездна»);
- Джон Войт («Милосердие»).
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Худшая актриса
- Ана де Армас («Без ответа»);
- Меган Фокс («Джонни и Клайд»);
- Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»);
- Дженнифер Лопес («Мать»);
- Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»).
Худший актер второго плана
- Майкл Дуглас («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
- Мэл Гибсон («Время расплаты»);
- Билл Мюррей («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
- Франко Неро («Экзорцист Ватикана»);
- Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»).
Худший экранный дуэт
- Два любых беспощадных наемника («Неудержимые 4»);
- Два любых инвестора, пожертвовавших 400 миллионов долларов ради прав на ремейк «Изгоняющего дьявола»;
- Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие «экранную химию» («Без ответа»);
- Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»);
- Винни Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мед»).
Худший режиссер
- Рис Фрейк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»);
- Дэвид Гордон Грин («Изгоняющий дьявола: Верующий»);
- Пейтон Рид («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
- Скотт Во («Неудержимые 4»);
- Бен Уитли («Мег 2: Бездна»).
Худший сценарий
- «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
- «Неудержимые 4»;
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»;
- «Шазам! Ярость богов»;
- «Винни-Пух: Кровь и мед».
Худший ремейк, сиквел или плагиат
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания»;
- «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
- «Неудержимые 4»;
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»;
- «Винни-Пух: Кровь и мед».
Победителей «Золотой малины 2024» объявят 9 марта.