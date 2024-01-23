Названы номинанты на «Золотую малину 2024». Эти фильмы лучше вообще не включать

Артем
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Премия является прямой противоположностью «Оскара» — номинантов выбирают по самой плохой актерской игре, сценарию и режиссуре фильма. В этом году лидирует некогда почитаемая среди любителей олдовых боевиков серия.

Списки опубликовали в ролике на YouTube. За «почетное» звание самого худшего фильма борется боевик «Неудержимые 4» — у него целых 7 номинаций, включая Сталлоне, как актера, и режиссера фильма Скотт Во за бездарно проделанную работу.

Также досталось проектам по вселенным комиксов DC, Marvel и треш-хоррору про кровожадного Винни-Пуха.

Номинанты на антипремию «Золотая малина 2024»

Худший фильм

  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Мег 2: Бездна»;
  • «Шазам! Ярость богов»;
  • «Винни-Пух: Кровь и мед».

Худший актер

  • Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»);
  • Вин Дизель («Форсаж 10»);
  • Крис Эванс («Без ответа»);
  • Джейсон Стэйтем («Мег 2: Бездна»);
  • Джон Войт («Милосердие»).

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Худшая актриса

  • Ана де Армас («Без ответа»);
  • Меган Фокс («Джонни и Клайд»);
  • Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»);
  • Дженнифер Лопес («Мать»);
  • Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»).

Худший актер второго плана

  • Майкл Дуглас («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
  • Мэл Гибсон («Время расплаты»);
  • Билл Мюррей («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
  • Франко Неро («Экзорцист Ватикана»);
  • Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»).

Худший экранный дуэт

  • Два любых беспощадных наемника («Неудержимые 4»);
  • Два любых инвестора, пожертвовавших 400 миллионов долларов ради прав на ремейк «Изгоняющего дьявола»;
  • Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие «экранную химию» («Без ответа»);
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»);
  • Винни Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мед»).

Худший режиссер

  • Рис Фрейк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»);
  • Дэвид Гордон Грин («Изгоняющий дьявола: Верующий»);
  • Пейтон Рид («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
  • Скотт Во («Неудержимые 4»);
  • Бен Уитли («Мег 2: Бездна»).

Худший сценарий

  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Индиана Джонс и колесо судьбы»;
  • «Шазам! Ярость богов»;
  • «Винни-Пух: Кровь и мед».

Худший ремейк, сиквел или плагиат

  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания»;
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Индиана Джонс и колесо судьбы»;
  • «Винни-Пух: Кровь и мед».


Победителей «Золотой малины 2024» объявят 9 марта.
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Источник:
YouTube
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