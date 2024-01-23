Названы номинанты на «Золотую малину 2024». Эти фильмы лучше вообще не включать

Номинанты на антипремию «Золотая малина 2024»

«Изгоняющий дьявола: Верующий»;

«Неудержимые 4»;

«Мег 2: Бездна»;

«Шазам! Ярость богов»;

«Винни-Пух: Кровь и мед».

Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»);

Вин Дизель («Форсаж 10»);

Крис Эванс («Без ответа»);

Джейсон Стэйтем («Мег 2: Бездна»);

Джон Войт («Милосердие»).

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Ана де Армас («Без ответа»);

Меган Фокс («Джонни и Клайд»);

Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»);

Дженнифер Лопес («Мать»);

Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»).

Майкл Дуглас («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);

Мэл Гибсон («Время расплаты»);

Билл Мюррей («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);

Франко Неро («Экзорцист Ватикана»);

Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»).

Два любых беспощадных наемника («Неудержимые 4»);

Два любых инвестора, пожертвовавших 400 миллионов долларов ради прав на ремейк «Изгоняющего дьявола»;

Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие «экранную химию» («Без ответа»);

Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»);

Винни Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мед»).

Рис Фрейк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мед»);

Дэвид Гордон Грин («Изгоняющий дьявола: Верующий»);

Пейтон Рид («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);

Скотт Во («Неудержимые 4»);

Бен Уитли («Мег 2: Бездна»).

«Изгоняющий дьявола: Верующий»;

«Неудержимые 4»;

«Индиана Джонс и колесо судьбы»;

«Шазам! Ярость богов»;

«Винни-Пух: Кровь и мед».

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»;

«Изгоняющий дьявола: Верующий»;

«Неудержимые 4»;

«Индиана Джонс и колесо судьбы»;

«Винни-Пух: Кровь и мед».

Премия является прямой противоположностью «Оскара» — номинантов выбирают по самой плохой актерской игре, сценарию и режиссуре фильма. В этом году лидирует некогда почитаемая среди любителей олдовых боевиков серия.Списки опубликовали в ролике на YouTube. За «почетное» звание самого худшего фильма борется боевик «Неудержимые 4» — у него целых 7 номинаций, включая Сталлоне, как актера, и режиссера фильма Скотт Во за бездарно проделанную работу.Также досталось проектам по вселенным комиксов DC, Marvel и треш-хоррору про кровожадного Винни-Пуха.Победителей «Золотой малины 2024» объявят 9 марта.