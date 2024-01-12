Топ-6 российских сериалов, за которые не стыдно

Георгий
Ласт Квест

Прошедший год показал, что в производстве многосерийных фильмов у нас всё хорошо. Во многом это получилась благодаря стриминговым платформам. В этой заметке собрал 6 российских сериалов, среди них два мои фавориты и четыре проекта, которые не разочаровали.

Ласт квест

Ничего не ждал от этого проекта, но он меня сильно удивил. Это дебютный проект актера Петра Фёдорова в качестве режиссера и сценариста. У сериала бодрая сюжетная завязка, идеальный хронометраж под историю, хороший саундтрек и интересная операторская работа. Немного подвел финал. Подробнее я делился впечатлениями от просмотра здесь.

По сюжету, главный герой Олег — риэлтор-неудачник. Он живет своей серой жизнью в ипотечной квартире с женой и сыном. Добавить красок в свое никчемное существование Олег пытается с помощью наркотиков в компании любовницы. В первом эпизоде его жизнь резко меняется после того, как он едет за очередной «закладкой» с сыном.

Где смотреть: okko



Фишер

Создатели сериала взяли за основу реальные события, навернули советской хтони и упаковали всё это дело в атмосферу первого сезона «настоящего детектива». Получился очень крепкий триллер о поиске и поимке серийного убийцы.

В главных ролях Иван Янковский, который в 2023 году отметился еще одной ролью в топовом проекте (самый последний в нашем топе). События сериала переносят нас в конец 1980-х. Персонаж Янковского с двумя напарниками начинают нелегкое расследование серии зверских убийств. Мне показалось, что хронометраж примерно на 1 эпизод провисает, но в остальном проект удерживает внимание и не отпускает до развязки.

Где смотреть: Кинопоиск



Лада Голд

Изначально скептически относился к этому проекту, но всё-таки добрался до него на новогодних праздниках. Всё дело в пресном позиционировании. На деле получил драйвовое роад-муви из 8 эпизодов. Фишка сериала: несколько таймлайнов и много сюжетных арок, которые сводятся к финалу.

Также отмечу необычный подход шоураннеров к расстановке актёров. На передний план они вывели Эльдара Калимулина, который засветился в двух сезонах «Эпидемии», а «медийным старичкам» (Прилучный, Цурило, Лапиньш и другие) достались роли второго плана.

По сюжету, лузер Паша получает от деда в наследство древнюю ладу «четверку». Он планирует по-быстрому отпулить автомобиль на Авито по дешевке. В процессе приведения тачки в порядок Паша узнает, что её корпус сделан из чистейшего золота. Почти сразу после этого появляется много желающих отжать Ладу Голд.

Где смотреть: иви, okko, start, Kion



Кибердеревня

У нас здесь интересный случай превращения вирусных YouTube-роликов в полноценный сериал. Трансформация обошлась без проблем. Создатели проекта бережно взяли основную историю и добавили в неё центральную сюжетную линию. Нарратив, атмосфера и образ главных героев не пострадали.

События разворачиваются в 2100 вокруг Николая, который проживает со своей семьёй кибердеревне на Марсе. На территорию «марсианского колхоза» позарился руководитель корпорации Izhevsk Dynamics — некто по фамилии Борогозин.

Где смотреть: Кинопоиск



Король и Шут

Я максимально далёк от движа «КиШ», поэтому не ждал от сериала чего-то особенного. После просмотра 8 эпизодов оставили вполне приятные впечатления. Создатели проекта не стали сухо пересказывать автобиографию Горшка. Историю создания группы динамично перемешали со «сказкой», в которой встречаются узнаваемые герои песен «КиШа».

Где смотреть: Кинопоиск



Слово пацана. Кровь на асфальте

Кажется, что название этого сериала уже вызывает раздражение. Слишком много внимания было вокруг его выхода. Впрочем, составляя топ российских многосерийных проектов 2023 года, было бы странным не упомянуть его.

Тот самый момент, когда совершенно ничего не ждал, а по итогу получил хорошую историю на 8 эпизодов с закрытым финалом. Хронометраж не проседает и сезон целиком хорошо удерживает внимание своим повествованием и рваным монтажом. 

История телепортирует зрителя в Казань 1989 года. Школьник Андрей живёт с мамкой и маленькой сестрой. Он прилежно учится и ходит в музыкалку. Сюжет сериала сводит Андрея с гопником Маратом. А дальше расщепление личности персонажа и трансформация из чушпана в члена районной банды со всеми вытекающими.

Где смотреть: Start, Wink

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Комментарии

Aspard
+549
Aspard
Спасибо за список лютого дерьма.
Вчера в 20:28
#
0
t-diesel
Хорошие сериалы, спасибо
Вчера в 21:18
#
tellurian
+2779
tellurian
Список того, что можно не смотреть :)
Вчера в 21:33
#
Вася Вотафаков
+5553
Вася Вотафаков
За все не скажу но последние три полная xyйня
Вчера в 22:04
#
–19
ВилсакомФорева🫶
Лямин на кинориум ставит сериалам оценку 6-7 из 10. А тут пишет что ему не стыдно. Такой он конечно двуличный.
Вчера в 22:06
#
–19
ВилсакомФорева🫶 Георгий Лямин
То есть по вашему в принципе за любой фильм и сериал с оценкой выше 6 не стыдно? Я в никогда не скажу что мне понравился сериал или фильм с оценкой 6. Тем более — не стыдно.
Вчера в 22:15
#
st00p1dm0nkey
+4204
st00p1dm0nkey
Хз, что за хейт тут поднялся, считаю здесь нет откровенного 💩, остальное вкусовщина.
От себя добавлю, из подборки смотрел только фишера, есть к нему пару вопросов, но в целом просмотром был очень доволен. На мой взгляд сериал получился интересным и впечатляющем (7 серия прям ппц какая), не особо уступает аналогам зарубежным.
2 часа назад в 22:43
#
Влад Соло
+660
Влад Соло
Больше не постите подобное гуано.
2 часа назад в 22:54
#
+6
BIV
Эпидемия не чего так
2 часа назад в 23:09
#
wetwet
+860
wetwet
как на счёт пищеблока?
2 часа назад в 23:17
#
Георгий Лямин
+1664
Георгий Лямин wetwet
Первый сезон ок, а второй не понравился. Такое ощущение, что выпустить нужно было, но бюджет порезали наполовину(
2 часа назад в 23:21
#