Вышел трейлер самого масштабного проекта Apple TV+ с актёрским составом уровня Marvel

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером будущего драматического сериала «Экстраполяции», который посвящён последствиям изменения климата в ближайшем будущем.Судя по ролику, этот сериал может претендовать на звание самого масштабного проекта платформы. В актёрский состав вошли Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»), Сиенна Миллер («21 мост»), Кит Харингтон («Игра престолов»), Давид Диггс («Душа»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Яра Шахиди («Черноватый»), Мэтью Риз («Американцы»), Джемма Чан («Капитан Марвел»), Дэвид Швиммер («Друзья»), Кери Рассел («Фелисити»), Марион Котийяр («Начало»), Форест Уитакер («Крёстный отец Гарлема»), Тоби Магуайр («Человек-Паук») и Мюррей Бартлетт («Одни из нас»).Учитывая актерский состав и трейлер со множеством визуальных эффектов, становится ясно, что Apple не жалела денег на продакшн.Премьера первых трёх серий «Экстраполяций» на платформе Apple TV+ состоится 17 марта.