Вышел трейлер сериала «Тёмная материя» от Apple TV+

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«В результате похищения Джейсон Дессен попадает в альтернативную версию своей судьбы. Он отправляется в ужасное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти их от самого жуткого врага, которого только можно представить, — самого себя», — из синопсиса.

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером экранизации научно-фантастического романа Блейка Крауча «Тёмная материя».Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли. Крауч выступил не только автором оригинального произведения, но и шоураннером. Как можно догадаться из названия, трейлер идёт о довольно трендовых в последние годы мультивселенных.Первые серии «Тёмной материи» станут доступны подписчикам Apple TV+ уже 8 мая.