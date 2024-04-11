Вышел трейлер сериала «Тёмная материя» от Apple TV+

Фархад
Dark

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером экранизации научно-фантастического романа Блейка Крауча «Тёмная материя».

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Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли. Крауч выступил не только автором оригинального произведения, но и шоураннером. Как можно догадаться из названия, трейлер  идёт о довольно трендовых в последние годы мультивселенных.



«В результате похищения Джейсон Дессен попадает в альтернативную версию своей судьбы. Он отправляется в ужасное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти их от самого жуткого врага, которого только можно представить, — самого себя», — из синопсиса.

Первые серии «Тёмной материи» станут доступны подписчикам Apple TV+ уже 8 мая.
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Источник:
Apple
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