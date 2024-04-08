Вышел первый трейлер секретного фильма Apple TV+ со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом

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Стриминговый сервис Apple TV+ наконец-то раскрыл подробности о секретном фильме «Проект Артемида», ради которого съёмочная группа закрыла на некоторое время Космический центр Кеннеди. Картина получила официальное название «Полёт на Луну».Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон («Чёрная вдова») и Ченнинг Татум («Мачо и ботан»). Согласно описанию, остросюжетная комедийная драма расскажет «настоящую историю высадки астронавтов НАСА с миссии «Аполлон-11» на Луну».Йоханссон сыграет Келли Джонс, специалиста по маркетингу, которую НАСА привлекла для организации «фальшивой высадки на Луну» для прессы, если что-то пойдёт не так. Помогает ей один из топ-менеджеров по запуску миссии Коул Дэвис (Татум).Производством занималась Sony Pictures Entertainment, а премьера намечена на июль 2024 года. Позже фильм появится в сервисе Apple TV+.