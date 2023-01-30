Звезда «Дюны» восхищается вкусом Apple в новом рекламном ролике

Apple продолжает рекламную кампанию стримингового сервиса Apple TV+ с актёром Тимоти Шаламе в главной роли.
В новом ролике Шаламе листает контент Apple TV+ на своём iPad и хвалит вкус компании в плане подбора мировых звёзд для сериалов и фильмов. Затем он огорчённо отмечает, что на платформе «кого-то не хватает», глядя на свой портрет.
Это второй ролик с участием звезды «Дюны» за последний месяц. Вероятно, Apple готовит крупный проект с участием Тимоти Шаламе, анонс которого может состояться в ближайшее время.