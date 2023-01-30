Звезда «Дюны» восхищается вкусом Apple в новом рекламном ролике

Фархад

Apple TV+

Apple продолжает рекламную кампанию стримингового сервиса Apple TV+ с актёром Тимоти Шаламе в главной роли.

В новом ролике Шаламе листает контент Apple TV+ на своём iPad и хвалит вкус компании в плане подбора мировых звёзд для сериалов и фильмов. Затем он огорчённо отмечает, что на платформе «кого-то не хватает», глядя на свой портрет.


Это второй ролик с участием звезды «Дюны» за последний месяц. Вероятно, Apple готовит крупный проект с участием Тимоти Шаламе, анонс которого может состояться в ближайшее время.

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Тимоти Шаламе завидует успехам Джейсона Момоа, Селены Гомес и «усатого» Судейкиса в новой рекламе Apple TV+
Как переподключить пульт от Apple TV 4K, если он перестал работать
Новыми приставками Apple TV 4K невозможно пользоваться из-за досадного бага
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

AleX_another
+684
AleX_another
Я думал Виктора Рыбина привлекли для восхищения проектом Apple;)
Сегодня в 06:43
#
Купить рекламу