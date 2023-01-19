Новыми приставками Apple TV 4K невозможно пользоваться из-за досадного бага

Фархад

Apple TV 4K

Постоянно возрастающее количество владельцев Apple TV 4K 3-го поколения сообщают о проблемах с подключением к фирменному пульту Siri Remote, из-за которых устройством попросту невозможно управлять.

Судя по сообщениям на форуме MacRumors и на Reddit, проблема может быть связана с перебоями в работе Bluetooth-модуля, который отвечает за соединение Siri Remote и Apple TV 4K. Приставка распознаёт пульт только после полной перезагрузки девайса или повторного сопряжения пульта. Стоит отметить, что во всех случаях Apple TV 4K 2022 года работает под управлением tvOS 16.2.

При желании устройством можно пользоваться с iPhone (в приложении Remote) или со стандартного пульта телевизора при подключении через HDMI-CEC, но владельцы приставок зачастую отдают предпочтение именно Siri Remote.

Скорее всего, Apple пофиксит этот баг в обновлении tvOS 16.3, релиз которого состоится на следующей неделе.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+197
den3221
Никаких проблем нет 2022 года apple tv на 128gb.
5 минут назад
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