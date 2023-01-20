Как переподключить пульт от Apple TV 4K, если он перестал работать

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Apple TV/Пункт управления» и уменьшения громкости в течение 5 секунд;





Дождитесь пока индикатор на Apple TV погаснет и загорится снова;

Отпустите обе кнопки и ожидайте уведомления о потере соединения с пультом;

Подождите, пока пульт перезагрузится и появится уведомление о подключении;

Готово.

Иногда пульты Siri Remote или Apple TV Remote перестают работать с приставкой Apple TV без особых причин, и дальнейшее использование девайса в таком состоянии начинает раздражать. Рассказываем, как быстро устранить проблемы с пультом и приставкой Apple, или чем его можно заменить.Зачастую, если пульт от Apple TV перестал работать, то, скорее всего, он разрядился. Тут стоит похвалить компанию за встроенный долгоиграющий аккумулятор, про зарядку которого большинство пользователей просто забывают. Проблема решается подключением пульта к источнику питания по кабелю Lightning или USB-C на 30-40 минут.В других случаях пульт можно «перезагрузить» следующим образом:

Направьте пульт на приставку на расстоянии не более 10 см;

Нажмите и удерживайте кнопки «Назад» (или Меню) и увеличения громкости в течение 5 секунд;





После появления соответствующего запроса положите пульт на корпус Apple TV, чтобы завершить сопряжение.

Если пульт по-прежнему не работает, попробуйте повторное сопряжение с Apple TV:

Нажмите и удерживайте кнопки «Назад» и «Apple TV/Пункт управления» до отключения системы.

Отключите Apple TV от источника питания, подождите 10 секунд и подключите обратно.

Зайдите в Настройки > Пункт управления и добавьте элемент Пульт Apple TV;

Свайпните вниз от правого верхнего угла экрана и нажмите на значок пульта;

Выберите нужную приставку или телевизор из списка доступных устройств;

Готово.

Если у вас зависла сама приставка, то попробуйте её перезагрузить двумя методами:Помимо этого, вы можете использовать свой iPhone или iPad в качестве пульта управления. Для этого нужно выполнить несколько действий:Стоит отметить, что некоторые баги всё же простой перезагрузкой не устранить — в такой ситуации остаётся только ждать, пока Apple выпустит обновление tvOS, или обращаться в сервисный центр.