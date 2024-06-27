10 настроек в Android, которые надо изменить, чтобы смартфон работал дольше

Сайт ZDNet опубликовал несколько советов, которые позволят продлить время автономной работы Android-смартфона. Нужно зайти в настройки и поменять несколько опций, после чего вам гораздо реже придётся заряжать устройство.
Отключите Always-on-Display
Удобно и красиво, когда на экране смартфона всё время отображаются часы и какая-нибудь другая информация. Но эта функция обычно съедает 1-2% заряда в час, так что есть смысл отключить её, особенно если вы не так часто смотрите на выключенный экран.
Включите режим Battery Care или Adaptive Battery
Эта функция позволяет смартфону автоматически снижать производительность и ограничивать фоновые процессы в те моменты, когда это целесообразно. В результате снижается нагрузка на аккумулятор, и энергия расходуется медленнее.
Включите тёмный режим
На смартфонах с IPS-экранами это делать бессмысленно, но если у вашего аппарата OLED — это мастхэв. Одна из главных особенностей OLED заключается в том, что чёрный цвет на экране не требует подсветки, пиксели просто отключаются и не расходуют энергию. Тёмный режим (а ещё лучше — полностью чёрный) разумно включить не только в операционной системе, но и в приложениях, которые поддерживают его.
Научитесь настраивать яркость
Уменьшайте яркость экрана, когда это целесообразно (например, если листаете новости в соцсетях перед сном). Это можно делать слайдером, который появляется, если потянуть вниз шторку уведомлений. Также есть смысл уменьшить период неактивности, после которого выключается экран. Если вы отойдёте смартфона с включенным экраном и задержитесь, через несколько минут экран выключится и перестанет расходовать заряд.
Удалите неиспользуемые аккаунты
Приложения, в которых выполнен вход в учётную запись, синхронизируют гораздо больше тех, в которые вы не залогинивались. Само собой, это приводит к чрезмерному расходованию энергии. Зайдите в раздел с аккаунтами в настройках и посмотрите, какие из них лишние, и либо удалите приложения, либо разлогиньтесь. То же самое относится к аккаунтам Google, если на смартфоне их несколько — оставьте только те, которыми вы пользуетесь.
Отключите виброотклик и звуки кнопок
Приятно, когда смартфон вибрирует и издаёт звуки от любых действий с ним (например, при наборе текста), но это опять же сжирает энергию. Отключите отклик на нажатия в системных настройках или в настройках клавиатуры, через какое-то время вы привыкните набирать текст бесшумно (и окружающие безмолвно скажут вам спасибо).
Избавьтесь от лишних уведомлений
Кажется, будто уведомления не должны влиять на автономность, но это не так. Каждый раз, когда приходит уведомление, смартфон вибрирует, издаёт звук, его экран включается — на всё это тратится энергия. Можно оставить уведомления только от тех приложений, которые присылают что-то полезно, а у остальных отключить. Когда придёт очередное уведомление, откройте шторку, надавите на уведомление пальцем и выберите опцию отключения. Некоторые приложения позволяют выбирать тип уведомлений, которые будут присылаться (например, реклама, рекомендации, сообщения в чатах, статусы доставки и тому подобное).
Отключите голосовой помощник
Смартфон находится в постоянном ожидании голосовой команды «Эй, Гугл», а это значит, что его микрофон всё время включен и потребляет электричество. Зайдите в настройки Google Assistant и отключите эту фичу.
Понизьте разрешение и частоту обновления
Некоторые смартфоны позволяют уменьшить разрешение экрана и частоту его обновления. Во многих случаях самое высокое разрешение и самая большая частота чрезмерны, и если можно снизить их без особого ущерба для комфорта, лучше это сделать.
Отключите неиспользуемые модули беспроводной связи
Модули Bluetooth, NFC, Wi-Fi, мобильного интернета и геолокации потребляют энергию. Когда они не нужны, можно отключить их — поштучно или все разом, переведя смартфон в режим полёта (значок самолёта в шторке). Также можно настроить переход смартфона в режим «Не беспокоить» по расписанию или его полное автоматическое отключение на ночь — в этом случае вас ещё и не будут беспокоить уведомления, сообщения и звонки.
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