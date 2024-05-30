В Google Chrome появляется новая кнопка, которая перевернет вашу работу в сети





Компания Google внедряет новую опцию в свой мобильный браузер Chrome. Она появляется лишь у Android-пользователей.



Согласно источнику, новая кнопка появляется на панели инструментов с пользовательскими вкладками Chrome. По нажатию на нее текущая вкладка сворачивается в плавающее мини-окно — аналогичным образом обычно сворачивается видеоролик в режиме «картинка в картинке».





Далее вы можете переходить в другие приложения, а вкладка будет оставаться на экране. Её можно перемещать в нужное место дисплея, а по нажатию на нее страница снова развернется на весь экран. Это крайне удобно, если вам нужно, к примеру, сравнить какую-то информацию из сети с тем, что вы увидели в email или мессенджере, или же сделать содержательный скриншот.Очевидно, что опция будет работать лишь на Android, поскольку iOS не позволяет приложениям подобные «вольности». Нововведение пока будет находиться в бета-тестировании, и позже станет доступно для всех.