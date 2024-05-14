Эксперт назвал сроки выхода нового iPad mini

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На прошлой неделе Apple представила новые модели iPad Pro и iPad Air, но многие фанаты продуктов компании по-прежнему ждут обновлённый iPad mini, который не так и не получил апдейта с 2021 года.Теперь журналист Bloomberg Марк Гурман назвал сроки выхода iPad mini 7-го поколения. По его словам, ждать появления новой модели компактного планшета придётся до конца 2024 года в лучшем случае. Была небольшая надежда на то, что компания анонсирует iPad mini и базовый iPad в рамках предстоящей Всемирной конференции разработчиков в начале июня, но Гурман этот слух развеял.Ожидается, что новый iPad mini получит чип A18 Pro и улучшенную камеру, но сохранит габариты и LCD-дисплей с развёрткой 60 Гц.