Эксперт назвал сроки выхода нового iPad mini

Фархад
iPad mini

На прошлой неделе Apple представила новые модели iPad Pro и iPad Air, но многие фанаты продуктов компании по-прежнему ждут обновлённый iPad mini, который не так и не получил апдейта с 2021 года.

Теперь журналист Bloomberg Марк Гурман назвал сроки выхода iPad mini 7-го поколения. По его словам, ждать появления новой модели компактного планшета придётся до конца 2024 года в лучшем случае. Была небольшая надежда на то, что компания анонсирует iPad mini и базовый iPad в рамках предстоящей Всемирной конференции разработчиков в начале июня, но Гурман этот слух развеял.

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Ожидается, что новый iPad mini получит чип A18 Pro и улучшенную камеру, но сохранит габариты и LCD-дисплей с развёрткой 60 Гц.
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Источник:
Bloomberg
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