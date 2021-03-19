Chrome

Компания Google добавила в Chrome новую функцию — Live Caption. Это автоматические субтитры, которые могут отображаться почти в любых плеерах при воспроизведении видео или звука.

В настоящее время автоматические субтитры поддерживаются только для английского языка (появится ли поддержка других языков, неизвестно). Они пригодятся тем, кто занимается изучением английского: можно смотреть англоязычные видео и слушает подкасты, проверяя понимание услышанного с помощью текста на экране.

Функция Live Caption долгое время была эксклюзивом для избранных моделей смартфонов на базе Android 10 и 11, затем появилась в качестве экспериментального флага в десктопной версии Chrome, а теперь доступна всем пользователям этого браузера и активируется через обычные настройки.

Как включить Live Caption (автоматические субтитры):

  • Зайдите в настройки Chrome
  • Нажмите «Дополнительные» -> «Спец. возможности»
  • Включите тумблер напротив функции «Автоматические субтитры»


Браузер скачает английский языковой пакет и отныне при воспроизведении англоязычной речи будет автоматически трансформировать её в текст, отображая субтитры. Распознавание речи производится с помощью системы искусственного интеллекта, поэтому возможны ошибки, если ИИ неправильно определит те или иные слова. На точность распознавания могут влиять посторонние звуки — например, фоновая музыка в видео или подкасте и смешивание речи разных собеседников, если они перебивают друг друга во время разговора.


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