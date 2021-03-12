Компания Google обновила браузер Chrome до версии на всех поддерживаемых платформах, включая Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Он стал гораздо менее требовательным к ресурсам, что должно сказаться на удобстве его использования.
Степень улучшений в Chrome варьируется в зависимости от платформы. Например, на macOS он теперь потребляет на 8% меньше оперативной памяти за счёт более эффективного распределения ресурсов между открытыми вкладками (на других платформах это уже было реализовано ранее). По словам Google, ноутбуки с macOS, на которых запущен Chrome, теперь менее интенсивно нагреваются, а время их автономной работы увеличилось.
Что касается Windows, то на этой платформе Chrome стал более экономным при рендеринге страниц и использовании GPU для отрисовки графики, а общая отзывчивость браузера увеличилась на 9%.
На Android браузер Chrome запускается на 7,5% быстрее, потребляет на 5% меньше памяти, загружает страницы на 2% быстрее и реже аварийно падает из-за ошибок. Google подчёркивает, что при использовании флагманских смартфонов и планшетов с топовой начинкой и Android версии 10 и выше браузер стал на 8,5% быстрее и 28% плавнее.
В реальности эти улучшения могут быть заметны не во всех сценариях использования. Google приводит лишь усреднённые результаты, полученные при тестировании в лабораторных условиях.
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